Accord sur le budget fédéral : économies sociales, petites pensions… Le Premier ministre s’explique à la Chambre

Le gouvernement fédéral avait jusqu’au vendredi 31 mars pour boucler son contrôle budgétaire. Avec un peu d’avance, c’est chose faite. Le budget est remis sur les rails pour les deux prochaines années, c’est-à-dire jusqu’aux prochaines élections fédérales de 2024, voire au-delà le temps que les négociations pour un nouveau gouvernement aboutissent.

Cet ajustement budgétaire prévoit des économies sociales de 300 millions d’euros.

Le gouvernement confirme une l’augmentation prévue de la pension minimum en janvier 2024, mais cela sera moins que prévu. Il instaure aussi un impôt minimum sur les bénéfices des grandes multinationales.

Pour la coalition Vivaldi, il s’agissait de revoir la copie budgétaire établie en octobre dernier à la lumière des dernières prévisions en matière de croissance économique et d’inflation, notamment. Autre variable qui a changé la donne depuis octobre : la baisse des prix de l’énergie. Celle-ci, combinée à une inflation plus faible que prévu, a valu au gouvernement de bonnes surprises. Le déficit du budget fédéral s’est amélioré de 3,2 milliards d’euros et le coût du tarif social s’avère moins élevé que prévu.

Cela n’empêche pas la trajectoire budgétaire d’être inquiétante à long terme. A politique inchangée, la Belgique se dirige vers un déficit de 41 milliards à l’horizon 2028.