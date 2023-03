Accord sur le budget fédéral après de longues heures de négociations : 1,75 milliards d'euros d'économies supplémentaires

Le gouvernement espère aussi faire des économies et générer de nouvelles recettes en mettant plus de demandeurs d'emploi au travail. Ils seront davantage encouragés, contrôlés et devront être plus mobiles d'une région à l'autre.

"Il y a beaucoup d'emplois vacants en Belgique, mais il y a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi qui ne travaillent pas, qui pourraient prendre des emplois vacants, ce qui ferait pour le pays moins de dépenses et plus de recettes", expliquait le vice-premier ministre David Clarinval (MR), à l'issue de la conférence de presse.