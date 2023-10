Accord sur le budget fédéral 2024 : d’où viendra l’argent et à quoi servira-t-il ?

L’équipe De Croo a tenu à préciser qu’il n’y aurait pas de nouvelles taxes touchant les citoyens.

Un tiers des moyens trouvés par le gouvernement le sont via une réduction de dépenses. 150 millions d’euros sont récupérés car ils sont sous-utilisés dans l’administration publique. 100 millions viennent de réductions de dépenses liées à la santé. L’examen des nouveaux contrats de Bpost devrait permettre de dégager 40 millions d’euros.

L’extension des Flexijobs permettra de récupérer 71 millions d’euros. Ces Flexijobs déjà possibles dans certains secteurs tels que l’Horeca, par exemple, seront envisageables dans une douzaine d’autres secteurs, notamment les écoles et les crèches, les auto-écoles, l’agriculture, les agences immobilières, soit une série de secteurs où il y a un manque de main-d’œuvre. Cette extension s’accompagnera d’un relèvement des cotisations patronales. A partir de janvier prochain, dans tous les secteurs où les Flexijobs seront possibles, les patrons devront payer les salaires en vigueur dans ces secteurs. L’Horeca fera exception et pourra pratiquer le salaire minimum sur les Flexijobs, a expliqué le vice-Premier ministre Open VLD Vincent Van Quickenborne.

Un autre tiers des moyens trouvés par le gouvernement sera tiré de revenus supplémentaires.

Le principal revenu viendra des banques à qui l’on demandera une contribution de 150 millions d’euros, "une taxe progressive sur les grandes banques", a expliqué la secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand.

Les accises sur le tabac et les produits de substitution devraient rapporter 50 millions d’euros.

Des mesures d’intensification de la lutte contre la fraude fiscale devraient aussi gonfler les recettes de l’Etat. Ainsi, des contrôles fiscaux plus stricts et améliorés devraient permettre d’engranger 71 millions d’euros, un renforcement des règles pour les sociétés étrangères devrait rapporter 32 millions d’euros et une réforme de la taxe Caïman une douzaine de millions.

Pour le tiers restant, il s'agit de revenus divers au rayon desquels figure le dividende de Belfius qui a été revu et devrait être de 220 millions d’euros.

Du côté des nouvelles recettes, le gouvernement s’attend à récupérer 75 millions de Bpost. Une recette de 100 millions d’euros est planifiée grâce au Bon d’Etat. La lutte contre la fraude sociale devrait rapporter 60 millions supplémentaires. Le gouvernement ira aussi chercher 30 millions via une meilleure évaluation de l’incapacité de travail.