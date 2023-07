Accord sur la réforme des pensions : "On a respecté les travailleurs", selon la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS)

"On a trouvé un accord équilibré parce qu’il répond à l’accord du gouvernement. Il augmente la pension minimum, il valorise le travail, il encourage l’emploi, il est aussi intéressant pour les femmes, et puis il y a plus de solidarité entre les hautes et les basses pensions." Karin Lalieux, ministre des Pensions est venue dire sa satisfaction sur les ondes de la Première.

Le gouvernement fédéral s’est accordé tôt ce lundi matin sur une réforme des pensions. Face au blocage sur la réforme fiscale, le Premier ministre a proposé ce dimanche de changer de sujet en déposant une note rédigée avec la ministre des pensions, Karine Lalieux.

L’accord est censé rendre le système des pensions un peu moins coûteux à l’avenir. Jusqu’ici, les différentes réformes proposées par la ministre socialiste avaient été jugées trop lourdes financièrement à long terme, aussi bien par les libéraux au gouvernement que par la Commission européenne. La Commission bloquait d’ailleurs le versement des fonds pour le plan de relance faute d’accord.

"On a respecté les travailleurs et on a montré que des mesures positives pouvaient amener à des économies mais qu’il ne fallait pas faire mal aux travailleurs pour trouver un accord dans cette Vivaldi."

Trois grands axes se dégagent de cette réforme.

Le bonus pension augmentera progressivement pendant trois ans pour les personnes qui travaillent au-delà de la date de leur pension anticipée. Ce bonus pourra être versé en prime unique au moment du départ à la pension. Au bout de trois ans, cette prime atteindra 22.645 euros. Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025.

"C’est de la justice sociale"

"C’est de la justice sociale, défend Karin Lalieux, parce qu’on sait que les personnes qui sont moins qualifiées, les personnes qui ont un niveau socio-économique moins élevé, elles vivent moins longtemps, donc elles profitent moins longtemps de leur pension quand c’est sous forme de rente. Ici, leur capital, elles pourront en profiter."

Deuxième axe : le gouvernement va relever progressivement la pension minimum. Les critères d’accès à cette pension minimum ont également été précisés. Pour avoir accès à la pension minimum, il faut avoir 30 années de carrière, plus 5000 jours de travail effectif.

"On sait que ces 5000 jours de travail effectif avaient un impact qui pouvait être négatif sur les femmes qui ont des carrières plus chaotiques parce qu’elles prennent des mi-temps pour s’occuper d’un enfant, par exemple. Elles n’ont donc souvent pas accès à cette pension minimum. On a décidé qu’on allait prendre en compte tous les congés qui ont trait à l’enfant et aux soins (congé parental, congé pour les aidants proches, écartement obligatoire pour les femmes enceintes, etc.). Il fallait de l’égalité hommes femmes. Vous savez que, pour moi, c’est un dada. Je suis une vraie féministe et donc j’ai obtenu ça."

La ministre insiste aussi sur le fait que les périodes de chômage économique pour les ouvriers seront aussi prises en compte. "Ce n’est pas de leur faute si on les met en chômage technique ou économique. C’est important aussi, c’est une question d’égalité."

Des mesures d’économie sont aussi prévues. Le gouvernement s’est également accordé pour raboter deux éléments. Au niveau du 1er pilier, on touche à la péréquation (répartition égalitaire de charges ou de moyens) des pensions des fonctionnaires. Au niveau du 2e pilier, une contribution des plus grosses pensions est sollicitée, la cotisation Wijnincks est augmentée.

Le but était de réduire le coût de la réforme des pensions. Ce but est atteint, assure la ministre : "Toutes ces mesures diminue le coût de vieillissement de 0,5 % du PIB à l'horizon 2070. On assure la soutenabilité financière et on répond à une préoccupation importante qui est d'avoir l'argent du plan de relance européen. Si on est tous là pour négocier, unis comme on l'était pour valider cette réforme des pensions, l'Europe effectivement, nous soutiendra."

En Flandre, le regard était surtout porté sur les économies à réaliser. La secrétaire d'Etat Alexia Bertrand, du parti du Premier ministre Open VLD, voulait un effort de 1,2% du PIB. Il est donc au final de 0,5% du PIB. L'opposition risque de monter au créneau. Le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne parle d'une réforme de 3 milliards d'économies, essentiellement porté par la mesure concernant la péréquation des fonctionnaires. Comment expliquer ça?

"Je demande à l'ensemble des membres du gouvernement, de faire confiance au Premier ministre et à la ministre des Pensions. On a une réforme positive qui fait des économies et qui va dans le sens d'une augmentation de l'emploi. C'est ce qu'on nous a demandé." Et la ministre d’appeler, une nouvelle fois, à l’unité.