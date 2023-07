Accord sur la réforme des pensions : "flou", "court-termisme", les premières réactions de l'opposition

La cheffe de groupe Les Engagés à la Chambre, Catherine Fonck, a estimé que l'accord ne permettait "manifestement" pas de "mieux valoriser l'effort et le travail". "Le bonus pension très vendeur (...) risque de ne concerner que très peu de personnes. Mais il y a aussi beaucoup de flou… Une ministre dit que la baisse de la péréquation ne touchera quasi personne et l'autre parle d'une économie de 2,4 milliards. L'une dit que les années effectives de travail intégreront plus de périodes assimilées et l'autre parle de durcissement. Quand il y [a] du flou, il y a un loup…", dit-elle.