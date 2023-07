Accord sur la réforme des pensions : "Ce sont les fonctionnaires qui vont payer la réforme des pensions", selon les syndicats de la fonction publique

Les syndicats de la fonction publique n'apprécient guère avoir été oubliés dans le dossier des pensions. Le gouvernement a trouvé un accord lundi à l'aube sur une réforme des pensions. "C'est incompréhensible et inacceptable", ont réagi quelques heures plus tard les trois principaux syndicats.

Une des mesures annoncées par la ministre des Pensions Karine Lalieux et le Premier ministre Alexander De Croo passe particulièrement mal auprès des représentants du personnel de la fonction publique: le plafonnement de la péréquation de la pension des fonctionnaires, un mécanisme qui permet aux pensions des fonctionnaires retraités de suivre l'évolution des salaires des agents en activité. Cette augmentation ne pourra plus dépasser 0,3% par an.

Le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) n'y voit pas tant une réforme des pensions. Il estime qu'il s'agit en réalité de nouvelles économies réalisées sur le dos des fonctionnaires.