Accord sur la prolongation de 2 centrales nucléaires… mais rien ou presque sur la gestion des déchets

Cet expert nucléaire très bien informé qui nous parle sous anonymat, est formel. On ne sait pas grand-chose du traitement ultime que l’on décide pour nos déchets nucléaires. "Il y a un arrêté royal qui prévoit une consultation participative avec la fondation Roi Baudouin pour voir si la population est d’accord sur cet enfouissement en profondeur dans l’argile avec une grosse inconnue son prix. Des hypothèses de plus en plus sérieuses existent mais personne n’a encore pu donner le montant final de tout cela."

Jan Vande Putte, expert nucléaire de Greenpeace Belgique ne décolère pas : "On n’a aucune idée du coût mais il n’y a même pas de scénario de référence. C’est incroyable de définir un tel scénario avec un montant de financement plafond, sans avoir une idée de la technologie qui sera utilisée et même de la localisation de la zone, ni même la couche géologique dans laquelle on va les mettre. Il n’y a pour l’heure, aucune autorisation de l’AFCN, l’agence de contrôle nucléaire sur un projet concret d’enfouissement. Il n’y a aucun calcul actualisé. Rien."

Et de poursuivre : "L’ONDRAF, l’organisme chargé de gérer nos déchets radioactifs, a bien fait des recherches notamment à Mol-Dessel mais aucun projet concret n’a été proposé. Il s’agissait de les enfouir dans une couche d’argile de Boom à quelque 270 mètres de profondeur sous le site de Dessel mais nous avions émis des doutes sur cette solution, tout comme l’AFCN en 2015 qui avait demandé à l’ONDRAF, de revenir avec des alternatives et un projet plus concret. On en est toujours là. Autour de ce projet, il n’y a que des incertitudes".

Selon Greenpeace, il y aurait quelque 4000 tonnes de combustibles irradiés dont une soixantaine a été retraitée.