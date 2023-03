Accord sur l’asile et la migration : que s’y trouve-t-il précisément ?

Le gouvernement Vivaldi a réussi à s’entendre sur un dossier qui a largement pollué les relations entre partenaires, un dossier qui a failli provoquer le départ de deux partis de la majorité à l’été 2021, ce dossier, c’est celui de l’asile et de la migration. Il était une heure du matin quand l’accord a été annoncé par la secrétaire d’Etat responsable, Nicole De Moor. Je vous propose, peut-être, une analyse en deux partis. Ce qu’on trouve dans l’accord, ce qui est neuf, ou pas d’ailleurs. Puis, dans un deuxième temps, ce qui ne s’y trouve pas.

On parle, dans ce texte, de mesures supplémentaires. Quelques chiffres : le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé le chiffre de 8000 places d’accueil créées sous cette législature. Il y a pour le moment, 34.000 places. Ce qui ne se trouve pas dans le texte, c’est un chiffre global du nombre de nouvelles places que cet accord va créer. Face caméra, la secrétaire d’Etat n’a pas voulu non plus citer de chiffres, elle expliquait qu’elle voulait qu’on puisse accueillir tout le monde.

