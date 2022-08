Accord Poutine-Erdogan pour renforcer la coopération économique et énergétique

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont décidé vendredi de renforcer la coopération énergétique et économique, à l'issue de leur rencontre à Sotchi (Russie), sur les rives de la mer Noire, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour "renforcer les échanges commerciaux" entre leurs pays et "d'aller à la rencontre des attentes mutuelles dans le domaine de l'économie et de l'énergie", selon une déclaration commune de MM. Poutine et Erdogan, publiée par le Kremlin.

Ils ont notamment prôné la mise en place des "mesures concrètes" pour renforcer la coopération dans les domaines du transport, de l'agriculture, de l'industrie et des finances, ainsi que dans celui du tourisme, selon la même source.

Côté politique, les deux dirigeants ont souligné "l'importance cruciale des relations sincères, franches et de confiance entre la Russie et la Turquie pour assurer la stabilité régionale et internationale", précise le communiqué.