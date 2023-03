Accord politique pour la crise de l’accueil : "un pas dans la bonne direction", estime Rudy Vervoort

L’accord trouvé cette nuit par le comité restreint du gouvernement fédéral pour tenter de régler la crise de l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique constitue "un pas dans la bonne direction", a affirmé jeudi le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort.

"Cela fait des années que nous dénonçons cette situation où la Région a été amenée à se substituer au Fédéral pour l’accueil des sans-papiers, mais même des demandeurs d’asile, et tout cela en plus des sans-abri", a rappelé M. Vervoort, sur le plateau matinal de LN24. "Nous attendions une solution structurelle depuis des années, et je pense que maintenant on va dans la bonne direction", selon le socialiste. "Ce ne sera sans doute pas parfait, mais il y a eu des centaines, des milliers de condamnations de l’État, ce n’est pas acceptable dans un État comme le nôtre".