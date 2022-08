Accord "pétrole contre reconstruction", ou comment Chine et Irak entretiennent une relation "en béton"

L’Irak est l’un des partenaires de Pékin dans son méga projet "la Ceinture et la Route" qui vise à développer les infrastructures terrestres et maritimes pour mieux relier la Chine à l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Mais les Occidentaux voient dans cette initiative un outil d’influence de la Chine sur les pays pauvres. Ils lui reprochent notamment de les inciter au surendettement, soupçonnent des pratiques de corruption et dénoncent le non-respect des droits humains.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères assure à l’AFP que "la Chine a activement participé à la reconstruction de l’économie irakienne". Bagdad, poursuit-il, est un "partenaire important" dans "la Ceinture et la Route".

Au sein de ce méga projet développé dans 21 pays arabes pour des milliards de dollars, l’Irak est resté "le troisième partenaire le plus important" de la Chine dans le domaine de l’énergie entre 2013 et 2022, note Christoph Nedopil du Centre pour la finance verte et le développement de l’université Fudan à Shanghai.