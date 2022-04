Accord numéros INAMI : il est temps aussi de lutter contre la pénurie de médecins généralistes

Retour sur l’accord intervenu hier vendredi 29 avril entre le gouvernement fédéral et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles à propos des numéros INAMI et les études de médecine et de dentisterie. A partir de la rentrée 2023, l’examen d’entrée sera remplacé par un concours d’entrée, avec un quota de lauréats prédéterminé en fonction des numéros disponibles, soit le précieux sésame qui permet effectivement de pouvoir exercer à l’issue des études. A l’horizon 2028, un nouveau mode de calcul sera instauré pour la répartition de ces numéros à l’échelle du pays, en évitant cette fois les dérapages du passé, pour l’essentiel du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mais un autre volet de l’accord conclu concerne cette fois les médecins généralistes. Avec pour objectif d’augmenter la proportion de médecins généralistes dans un futur proche pour faire face à la pénurie actuelle dans certaines régions. Ainsi le quota de numéros INAMI fixé à l’horizon 2028 a déjà été anticipativement augmenté de 10% pour booster la formation et la sortie des études de généralistes avant tout. Et sur les 744 numéros INAMi et donc les médecins attendus en 2028 côté francophone, il faudra sur la part et dans les compétences de la FWB faire en sorte qu’il se trouve 361 généralistes, soit quasi 50%.

Et c’est vrai qu’il y a du travail pour faire face aux manques, à la pénurie. Illustration ainsi dans le petit village de Stockem, près d’Arlon en province du Luxembourg (1548 habitants au dernier recensement), où le docteur Gilson vient d’effectuer ses dernières consultations.