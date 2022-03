Accord gouvernemental sur la prolongation du nucléaire : des critiques dans l’opposition et dans la majorité

Des critiques, il y en a du côté de Défi, dans l’opposition. Pour ce parti, l’accord du gouvernement sur notre avenir énergétique aurait pu être "prometteur". Défi critique la logique des compromis qui mène à un plan " hasardeux, tant sur la sécurité d’approvisionnement, que sur le coût et pour le climat". "Non seulement la prolongation se limite à deux centrales et seulement sur dix ans mais en plus, les centrales au gaz restent d’actualité. Quant aux investissements en renouvelable, nous sommes bien loin des 8 milliards évoqués", ajoute Défi dans son communiqué.

Défi regrette qu’on investisse "autant pour remettre deux centrales nucléaires aux normes pour seulement dix ans, alors qu’il est techniquement possible de le faire pour vingt ans", "c’est un véritable gâchis !", ajoute Défi.

Surtout, pour Défi, c’est aussi "prendre rendez-vous dans dix ans pour de nouveaux palabres"

Défi parle d’une "concession purement idéologique". Pour ce parti, alors que "la prolongation du nucléaire devrait permettre de se passer du gaz", "le gouvernement veut quand même construire deux nouvelles centrales au gaz et fait le choix de rejeter plus de gaz à effet de serre qui détruisent le climat".

Défi constate aussi l’incapacité du gouvernement à préciser les capacités de production qui seront disponibles en 2025-2026, et à assurer qu’on ne devra pas se passer de tout le nucléaire durant cet hiver-là.

Bref, pour Défi, il reste des incertitudes dont le coût de cette prolongation qu’on évoque à un milliard d’euros.

Point positif, Défi salue les investissements en renouvelable et hydrogène vert prévus. "On peut toutefois regretter que le plan de transition énergétique, dans son ensemble, ne pèse plus que 1,2 milliard d’euros", communique Défi. "Nous sommes loin des 8 milliards évoqués pour une transition rapide et forte". Bref, conclut le président de Défi, François De Smet, “Tout ça pour ça ! Ce plan énergétique est une vraie déception. Il n’est ni ambitieux, ni innovant et encore moins courageux. Il nie la réalité : l’urgence climatique, la sécurité d’approvisionnement abordable, et l’indépendance énergétique. L’inconséquence de ce gouvernement va coûter cher aux citoyens et aux entreprises de ce pays. Aussi incompréhensible qu’inacceptable ! ”.