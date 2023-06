Accord européen sur les travailleurs des plateformes numériques : un premier pas dans la bonne direction

Mais avant de devenir réalité, cette proposition doit être examinée et approuvée par les deux co-législateurs européens : le Parlement et le Conseil. Le Parlement a ouvert le bal le 2 février dernier. La majorité des députés s’est prononcée pour un renforcement des droits des travailleurs des plateformes et une surveillance plus poussée sur la manière dont les plateformes numériques devraient utiliser les algorithmes et l’intelligence artificielle pour contrôler et évaluer les travailleurs. Le Conseil de l’Union européenne a été plus difficile à convaincre. Il a fallu un an et demi de négociations tendues pour aboutir à un compromis entre les 27 Etats membres, ce lundi 12 juin. "C’est une avancée, explique Ludovic Voet, la présidence suédoise a réussi à sauver le texte des oubliettes, mais le résultat est nettement moins ambitieux que la proposition initiale de la Commission. Les Etats membres ont décidé d’ajouter plus de critères et il faudra cocher au moins trois d’entre eux [sur les 7 nouveaux critères ndlr] pour que la plateforme soit présumée employeur. Dans les faits, cela éloigne la perspective d’une requalification en contrat de salarié pour une grande partie des 4 millions de faux indépendants qui travaillent pour ces plateformes".