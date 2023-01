Accord entre syndicats et direction chez Epicura : pas de grève ce mercredi

Il n’y aura pas grève dans les hôpitaux Epicura mercredi 1er février. Un mouvement de mauvaise humeur avait été annoncé pour dénoncer le manque d’effectifs et la surcharge de travail, mais un accord a été trouvé avec la direction.

La direction et les représentants des travailleurs se sont accordés sur plusieurs points. On notera, notamment, qu’il n’y aura pas de licenciements dans le cadre du plan de gestion, que la direction s’engage à des prolongations de contrats. La politique de recrutement du personnel infirmier sera poursuivie sous la forme de CDI. Les parties se sont aussi accordées sur les effectifs cibles par unités de soin sur chacun des sites pour 2023 et sur les moyens d’y arriver, notamment par la mise en place d’un groupe de travail visant l’optimisation des horaires des unités de soins, une meilleure répartition des congés et des formations, des ajustements de l’activité en fonction des ressources disponibles. L’ensemble des mesures vise à garantir la permanence de deux soignants par nuit sept jours sur sept dans les unités de gériatrie, médecine, revalidation et de deux soignants par nuit quatre nuits sur sept dans les unités de chirurgie.

Les organisations syndicales se sont engagées à ne mener aucune action le 1er février et à s’investir dans les groupes de travail afin de respecter les échéances fixées.