Accord entre le Club de Bruges et l'Union pour le transfert de Casper Nielsen

Milieu de terrain exemplaire, Casper Nielsen suscite les convoitises et ne passera certainement pas la saison prochaine sous les couleurs saint-gilloises. Plusieurs clubs lui font les yeux doux.

Alors que La Gantoise a fait une offre au prix (environ 5 millions d’euros) demandé par l’Union, le Club de Bruges réétudie sérieusement le transfert du joueur. Les Blauw en Zwart avaient déjà marqué leur intérêt il y a quelques semaines mais la somme proposée, trop basse, avait été refusée par l’Union, les discussions se sont donc stoppées. De plus, le fait que Mogi Bayat ait été mandaté par le club bruxellois pour négocier et faire grimper les enchères n’aurait pas beaucoup plu à la direction brugeoise. Mais il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis et on dirait bien que le Club n’a pas dit son dernier mot puisqu’il (boosté par l’arrivée d’Alderweireld à l’Antwerp ?) est revenu à la charge auprès du médian danois. Pas très inspiré par un transfert chez les Buffalos, Nielsen serait séduit par l’idée de disputer les Ligue des Champions avec Carl Hoefkens. Apparemment les deux hommes se sont entretenus récemment pour conclure d’un accord et les deux Clubs se seraient eux aussi entendus. Une rumeur de tests médicaux en cours se propage, des confirmations devraient suivre dans les prochains jours.