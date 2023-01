Diables Rouges : bientôt un accord entre Franky Vercauteren et l'Union Belge pour le poste de directeur technique ?

"L'Union belge de football a conclu un accord de principe avec Frank Vercauteren pour que ce dernier devienne son directeur technique", révèlent ce lundi nos confrères du quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad.

Contacté par nos soins, Franky Vercauteren n'a pas souhaité faire de commentaires.

Cette information n'a pas non plus été confirmée par l'URBSFA, mais elle pourrait l'être "dans le courant de la semaine", a-t-on laissé entendre du côté de Tubize.

Une arrivée de Vercauteren à l'Union Belge avait déjà été évoquée dans le courant du mois de janvier. Il y a une dizaine de jours, nous vous annoncions d'ailleurs une intensification des contacts entre le petit Prince du Parc Astrid et la fédération.

Depuis le départ de Roberto Martinez après la Coupe du Monde au Qatar, la fédération recherche un nouveau sélectionneur et un directeur technique, deux postes que l'Espagnol cumulait depuis septembre 2018.

L'ancien Diable Rouge de 66 ans devrait donc devenir le nouveau DT. Depuis son départ de l'Antwerp fin mai 2021, il était sans employeur.

Vercauteren a déjà travaillé pour l'URBSFA en 2008 et 2009 : d'abord comme adjoint du sélectionneur René Vandereycken , entre mai 2008 et avril 2009 et après le licenciement de ce dernier comme T1 ad interim, entre avril et septembre 2009.

Toujours selon Het Nieuwsblad, Domenico Tedesco est dans la course pour le poste d'entraîneur principal. L'information avait déjà été donnée dans les quotidiens du Groupe Rossel ce week-end.

L'Italo-Allemand de 37 ans n'a jamais joué au football à un haut niveau, mais il dispose d'un diplôme d'ingénieur et a commencé à entraîner à un jeune âge.

Het Nieuwsblad le compare à Julian Nagelsmann, l'actuel T1 du Bayern Munich, avec qui il a suivi le cours d'entraîneur. Domenico Tedesco a été remercié par le RB Leipzig, après y avoir entraîné à peine neuf mois en septembre dernier. Il avait remporté la Coupe d'Allemagne quelques mois plus tôt. Il a aussi été T1 à Schalke 04 (juillet 2017-mars 2019) et au Spartak Moscou (octobre 2019-mai 2021).