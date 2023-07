Accord Engie : pour Marie-Christine Marghem, il faut aller plus loin et prolonger trois unités nucléaires supplémentaires

Le 29 juin dernier, Engie et le gouvernement fédéral mettaient fin à plusieurs mois de négociation et s’accordaient sur le fait de prolonger les réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une période de dix ans dès novembre 2005 à condition qu’un assouplissement de la réglementation soit mis en place. Du côté du MR, c’est un "ouf" de soulagement que l’on pousse même s’il faudrait bien aller plus loin. "C’est un premier pas dans la bonne direction", reconnaît la députée MR Marie-Christine Marghem au micro de La Première. "Mais depuis des mois, nous savons par l’étude d’Elia qu’il nous manquera 2,9 GW à l’horizon 2029, soit 3GW au-delà de ce que nous faisons aujourd’hui." Pour elle, pas de doute : il faut prolonger l’entièreté de notre parc nucléaire : "Ce sera la ligne de route que nous aurons dans les négociations pour le prochain gouvernement et c’est déjà la ligne qui se trouve dans mes propositions de loi déposées en mars, septembre 2022 et encore en mai 2023 pour faire en sorte que tout notre parc nucléaire soit prolongé au max afin de pouvoir construire sur notre sol de nouvelles unités nucléaires qui avec des infrastructures, permettent d’avoir beaucoup d’électricité peu carbonée et pas chère, et permettent de résister à tous les aléas liés au marché, à la géopolitique, à la poursuite du conflit russo-ukrainien et à l’isolement de l’Europe."