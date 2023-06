Accord Engie-gouvernement sur le nucléaire : un "bon accord" pour le gouvernement, un "accord déséquilibré" pour les associations environnementales

Du côté du patronat, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a réagi positivement à l’annonce de cet accord. Elle se dit "satisfaite et soulagée de cette décision" et met en avant la sécurité d’approvisionnement des entreprises.

"Ceci est un signal important pour les entreprises qui vivent une situation économique fragile", a réagi par communiqué Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB.

Nettement moins enthousiaste à l’annonce de cet accord, le président de la N-VA, Bart De Wever a été critique sur Twitter. Selon lui, le gouvernement "est maintenant aux prises avec une facture illimitée d’au moins" plusieurs dizaines de milliards". C’est "le prix d’années de sabotage vert", estime-t-il. Le président de la N-VA regrette aussi qu’il ne soit plus possible de négocier pour empêcher la fermeture des autres réacteurs qui seront arrêtés avant fin 2025.

Peu d'enthousiasme et beaucoup de critiques surtout du côté des associations environnementales. Dans une réaction commune, Greenpeace, Canopea et Bond Beter Leefmilieu qualifient l'accord de déséquilibré. Elles critiquent le fait que le gouvernement ait fixé une facture maximale à Engie pour la gestion des déchets nucléaires, alors qu'on ne sait pas encore où et avec quelle technologie ces déchets seront gérés. "Le contribuable risque de payer très cher", indiquent-les associations environnementales. Les associations estiment aussi qu'Engie n'offre aucune garantie que les centrales seront disponibles pour les hivers 2025 et 2026, se référant à l'exemple français où plusieurs centrales ont été mises hors service l'année dernière en raison de problèmes de corrosion du système de refroidissement.

Les associations environnementales s'inquiètent aussi du co-investissement du gouvernement dans le capital des centrales nucléaires, y voyant "un conflit d'intérêts". "On peut se demander si l'État ne sera pas tenté de freiner le développement renouvelable pour consolider son investissement nucléaire", indique Arnaud Collignon, expert énergie chez Canopea. Le mouvement Code Rouge partage également sa "consternation" et annonce "une action massive de désobéissance civile" contre Engie du 5 au 9 juillet. "Après avoir reçu une subvention pour construire une centrale au gaz fossile qui détruit le climat, l'entreprise se voit octroyer un cadeau d'un montant astronomique de 17 milliards d'euros par le même gouvernement. Il s'agit de l'une des plus grandes contributions demandées aux contribuables depuis la crise bancaire", dénonce-t-il.