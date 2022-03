Nucléaire : voici l'accord du gouvernement sur l'avenir énergétique de la Belgique

A noter que cette sortie du nucléaire risque d'être semée d'embûches. Il faudra notamment convaincre Engie, l'exploitant des centrales, qui avait toujours dit que la prolongation devait être décidée avant la fin de l'année 2020.

Et les obstacles ne s'arrêtent pas là : il faudra voter une loi, mener une étude d'incidence environnementale internationale ou encore compenser la part de nucléaire à laquelle nous allons renoncer.

Le plan de transition énergétique

En parallèle, le gouvernement propose un vaste plan de transition énergétique à 1,2 milliard d'euros, visant à accélérer les énergies renouvelables. D'ici 2030, environ 30% de notre électricité devrait donc provenir du renouvelable et jusqu'à 15% de la consommation actuelle de combustibles fossiles devrait être réduite.

Pour ce faire, le gouvernement dévoile un catalogue de mesures visant à doper les énergies vertes : baisse de la TVA de 6% sur les pompes à chaleur et les panneaux photovoltaïques, suppression de l'éclairage non LED des bâtiments gouvernementaux et de ceux la SNCB, bornes de recharges pour véhicules électriques dans les parkings de la SNCB ou encore installation de panneaux solaires sur les toits appropriés du gouvernement et des stations de la SNCB.