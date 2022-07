Accord de principe entre le gouvernement fédéral et Engie en vue de prolonger l'exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3

Des discussions entre le gouvernement fédéral et Engie étaient en cours depuis mars 2022 en vue de prolonger l'exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une période de dix ans.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) communiquait ce matin sur les réseaux sociaux : "Un 1er accord de principe est intervenu entre l'État belge et Engie sur la prolongation des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. Le gouvernement belge prend ses responsabilités pour que notre pays puisse maitriser son approvisionnement énergétique." Il ajoute : "Cet accord est une 1e étape cruciale et une marque de confiance majeure entre les deux parties. Objectif : parvenir à un accord final d'ici la fin 2022 afin que notre pays soit assuré de disposer d'une quantité suffisante d'électricité vu le contexte géopolitique instable."