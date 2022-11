Accord de paix et espoirs humanitaires en Ethiopie

Ce n’est pas la première trêve signée entre les deux parties mais ici, l’accord semble aller plus loin et semble vouloir durer. Olusegun Obasanjo est le haut représentant de l’Union africaine pour la Corne de l’Afrique. Il souligne l’engagement des deux parties "qui ont formellement accepté la cessation des hostilités ainsi qu’un désarmement systématique, ordonné, harmonieux et coordonné, le rétablissement de l’ordre public, la restauration des services, l’accès sans entrave aux fournitures humanitaires, la protection des civils, en particulier des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables."

Impossible de savoir si les armes se taisent effectivement sur le terrain. Il reste aussi pas mal de questions. Notamment, quelle sera la réaction du pays voisin, l’Erythrée qui participait largement au conflit en combattants les rebelles du Tigré ? Il faut voir cet accord comme une première étape vers la paix. "Une étape bienvenue" comme le souligne l’ONU.