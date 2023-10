Accord au MR : Georges-Louis Bouchez prolongé d'un an à la présidence du parti.

Georges-Louis Bouchez restera président pendant au moins un an. C'est bien lui qui devrait présider la formation politique jusqu'après les élections communales de 2024. Un accord est intervenu samedi au sein du bureau exécutif du Mouvement Réformateur, accord qui devra encore être entériné ce lundi 9 octobre par le conseil du parti. Il se réunit dès 9 heures.

Georges-Louis Bouchez est reconduit pour un an mais sa présidence devrait en revanche être plus collégiale. La confection des listes pour les élections législatives du 9 juin et les négociations post-électorales risquent de ne pas être un long fleuve tranquille, le bouillonnant président ne voulant pas lâcher le morceau jusque-là.

Le mandat de Georges-Louis Bouchez – élu pour quatre ans à ce poste, le 29 novembre 2019 – arrivait à échéance à la fin du mois de novembre.