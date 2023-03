Accord à l’ONU pour protéger la haute mer, après 15 ans de négociations : pourquoi ce traité est capital

La haute mer commence là où s’arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes, et elle n’est donc sous la juridiction d’aucun pays. Même si elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la surface de la planète, elle a longtemps été ignorée dans le combat environnemental, au profit des zones côtières et d’espèces emblématiques.

"Avant cette zone était considérée comme inaccessible, car trop coûteuse et trop complexe à exploiter", explique Joachim Claudet, directeur de recherche et conseiller Océan du CNRS, "Mais aujourd’hui, la technologie permet d’aller de plus en plus loin, et de plus en plus d’usages vont en être faits de cette zone encore peu exploitée (pêche en haute mer, exploitation des fonds marins…). Il était donc capital d’avoir un outil pour réguler tous ces usages."

Par ailleurs, la protection de cette zone devenait particulièrement urgente lorsque l’on sait que 196 États se sont engagés à protéger 30% de l’ensemble des terres et des océans d’ici 2030, lors de la COP15 pour la biodiversité de Montréal. Un défi quasi insurmontable sans inclure la haute mer, dont environ 1% seulement est protégé aujourd’hui.