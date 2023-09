Accompagner un élève déficient visuel coûte cher, alerte Eqla, l'association d’aide aux personnes aveugles et malvoyantes

Accompagner un élève déficient visuel dans l’enseignement ordinaire coûte cher : entre 8000 et 11.000 euros par élève et par an, estime Eqla, association d’aide aux personnes aveugles et malvoyantes. La majorité de ce coût est supportée par le secteur associatif, qui peine à faire face aux demandes croissantes, alerte mercredi l’ASBL.

Pour qu’un élève déficient visuel puisse fréquenter l’enseignement ordinaire, il faut des adaptations. Notamment retranscrire les cours, contrôles, examens, etc. en braille ou en grands caractères. "Chez Eqla, chaque transcripteur adapte entre 50 et 120 pages par jour, 2500 pages par mois et 30.000 par an", explique Bénédicte Frippiat, directrice de l’association. "Il existe certains subsides et allocations mais qui sont plafonnés à 3000 euros par an et par élève", explique Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla. 70% des frais sont supportés par le secteur associatif, pointe l’ASBL.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les associations "qui assurent encore des transcriptions en braille se comptent sur les doigts d’une demi-main et nous sommes les seuls en Wallonie", précise Rafal Naczyk. En temps de crise, "les subsides sont de plus en plus difficiles à obtenir tandis que les dons se font de plus en plus rares et petits".

Le risque est que davantage d’élèves déficients visuels soient privés d’un accompagnement alors que l’association doit déjà refuser nombre de demandes. Eqla accompagne une centaine d’élèves par an mais reçoit 200 demandes chaque année. La qualité de l’accompagnement risque de se détériorer, selon Eqla. "Le risque c’est qu’on crée une génération d’élèves déficients visuels qui ne puissent plus accéder à un accompagnement de qualité. Une génération sacrifiée", Bénédicte Frippiat.