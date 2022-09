Accompagnement des victimes de l’attentat de Bruxelles : "On a voulu tirer les leçons", admet Valérie Glatigny

La ministre ressent-elle une sorte de devoir par rapport à l’échec qu’il y a eu au lendemain des attentats ? "Je pense que c’était un événement tout à fait inédit", justifie la ministre. "Comme toujours quand il y a un événement inédit, nous ne sommes pas préparés comme on le voudrait. Et donc il s’agit ici de tirer les leçons et de vraiment entendre les associations de victimes qui se sont senties pas suffisamment soutenues après l’événement."

A noter que cet accompagnement a été mis en place pour d’autres catastrophes, comme celle de Strépy-Bracquegnies.