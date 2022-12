Accidents sur le ring de Bruxelles à Vilvorde et Wemmel : trafic normalisé

La circulation s'est normalisée dans la matinée sur le ring de Bruxelles à hauteur de Vilvorde. Un accident s’était en effet produit jeudi matin en circulation intérieure sur le viaduc de Vilvorde. Le passage s'effectuait uniquement via la bande d’arrêt d’urgence, ce qui a provoqué des files conséquentes vers Zaventem. Un peu plus tard dans la matinée, deux autres accidents s'étaient également produits à hauteur de Strombeek-Bever et de Wemmel, mais vers 10h30 le trafic s'est entièrement normalisé sur le ring de Bruxelles.

Mise à jour :

6h35 : 2 bandes de circulation neutralisées, files depuis Grand Bigard sur 13km

07h43 : Chaussée dégagée à Vilvorde, nouvel accident à Wemmel (toujours en circulation intérieure) + 1 heure vers Zaventem

+ véhicule en panne à Anderlecht + 35 minutes vers Grand Bigard

08h34 : nouvel accident à hauteur de Strombeek-Bever + 30 minutes vers Zaventem

accident toujours d'actualité à Wemmel vers Zaventem

+ véhicule en panne à Anderlecht + 20 minutes vers Grand Bigard

+ files en circulation extérieure + 1 heure entre Braine l'Alleud et Léonard vers Zaventem

09h32 : Chaussée dégagée à Strombeek et à Wemmel mais nouvel accident à Vilvorde + 30 min vers Zaventem

+ files en circulation extérieure + 30 minutes entre Braine l'Alleud et Léonard vers Zaventem

10h00 : nouvel accident à Vilvorde + 15 minutes vers Zaventem

10h30 : circulation normalisée

Attention, sommet Européen à Bruxelles : tunnel Reyers centre fermé vers le centre, on note d'importants embarras de circulation dans le secteur !