Accidents de la route : un délit de fuite toutes les deux heures. Qui sont les fuyards ?

Les piétons et les cyclistes sont rarement l’auteur d’accident et plus souvent victimes. Les statistiques démontrent que 21% des victimes sont des piétons et 14% des cyclistes. Les tués dans les accidents avec délit de fuite sont généralement des piétons.

Les conducteurs causant des accidents corporels sont le plus souvent sous l’effet de l’alcool. A noter, dans l’étude de 2019 à 2021, que les conducteurs ayant pris la fuite ne sont pas soumis à un test d’alcoolémie, du moins dans un premier temps.