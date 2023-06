Accidents de la route : les enfants plus vulnérables face aux automobilistes durant l'été

C’est durant l’été, entre juin et septembre, que les enfants sont le plus souvent victimes d’accidents. Chaque année en Wallonie, 80 jeunes âgés entre 6 et 11 ans sont blessés sur nos routes en tant que piétons. Leur petite taille les rend vulnérables pour eux-mêmes mais aussi pour les autres usagers.

Alors que nous sommes à quelques jours du début des vacances, l’AWSR (l’Agence wallonne pour la Sécurité routière) tient à rappeler quelques règles de sécurité élémentaires dans son dernier communiqué.