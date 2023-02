Accidents de la route en Hainaut : chiffres en hausse pour les piétons, les cyclistes et les motards

Les statistiques de l’institut Vias viennent de sortir. Elles révèlent que les routes du Hainaut ont tué davantage en 2022 que l’année précédente, et que ce sont les piétons, les cyclistes et les motards qui paient le prix le plus fort.

Si on regarde les statistiques, on voit que l’année dernière, 73 personnes ont perdu la vie sur nos routes. C’est six de plus qu’en 2021. Mais il faut relativiser parce que l’année 2022 a été marquée par le drame de Strépy qui a causé la mort (justement) de 6 personnes. Conclusion, on peut estimer que les chiffres sont stables.

Par contre, si on regarde les causes des décès, là on voit que parmi les victimes, il y a d’une part les cyclistes : on est passé de 1 à 4 tués en Hainaut. Et d’autre part, les motards : huit morts en 2022 à moto. C’est deux fois plus que l’année d’avant. L’augmentation du nombre de tués à moto représente une tendance générale dans le pays ; et cela alors le nombre global d’accidents est, lui, en très légère baisse (-1/2%).

Précisons encore cette tendance globale -et plutôt positive- : au cours des 10 dernières années, le nombre de victimes sur la route en Belgique a diminué de 25%. Toutes les statistiques en matière de sécurité routière sont disponibles sur le site de l’institut Vias : Vias.be