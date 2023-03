Accidents dans des ronds-points : 1 victime sur 3 est un deux-roues

Les ronds-points sont présents en nombre sur nos routes et se sont parfaitement intégrés au paysage routier depuis de nombreuses années. À l’heure actuelle, c’est même difficile d’imaginer nos routes sans eux ! Mais pour certains, traverser un rond-point s’accompagne de stress et de tension, ce qui peut conduire à des accidents.

Fort heureusement, il s’agit le plus souvent de simples accrochages. Mais, chaque année, on dénombre tout de même 140 accidents impliquant des tués et blessés dans des ronds-points sur le territoire wallon. Des victimes qui pourraient être évitées si chaque usager connaissait les règles en vigueur et les appliquait avec courtoisie. Depuis ce samedi 18 mars et jusqu’au 23 mars prochain, c’est justement la semaine internationale de la courtoisie au volant. L’occasion pour l’AWSR, l'Agence wallonne pour la Sécurité routière, de faire une petite piqûre de rappel sur les règles d’usage à propos des ronds-points.