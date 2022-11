Accidents à répétition devant une maison de Remouchamps : le billet d’humeur de Marianne Virlée

À Remouchamps, devant la maison de Marylène, les accidents de la route n’en finissent pas… La propriétaire est désespérée. Pour la 3e fois en 6 mois, un accident de la route s’est produit devant la maison de Marylène. Solutions ? Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Sursaut, réveil, crissements de pneus tous les soirs, Marylène en a marre. Soutenue par ses voisins et ses locataires, dont les appartements sont greffés à la maison, la commune a été interpellée mais la route est une Nationale, donc gérée par la région wallonne. La propriétaire de la maison souhaite que la situation se règle au plus vite "peu importe la solution, je veux juste que ma famille et moi soyons en sécurité". Que dit la Région wallonne ?

