Accident vasculaire cérébral : une étude confirme le rôle de la pollution de l'air.

Publiée dans la revue médicale Neurology, l'étude suggère que les personnes exposées à une concentration plus élevée de plusieurs de ces polluants présents dans l'air présentaient un risque accru d'AVC mais également de décès par AVC.

Le dioxyde d'azote était tout particulièrement associé à une augmentation du risque d'AVC : +28%.

Viennent ensuite le monoxyde de carbone (+26%), le dioxyde de soufre (+15%) et l'ozone (+5%).

Si l'on s'intéresse à la taille des particules analysées, ce sont les PM2,5 qui étaient corrélées à un plus grand risque d'AVC (+15%), suivies des PM10 (+14%). Les chercheurs ont également observé un risque accru de décès par AVC avec des concentrations plus élevées de dioxyde de soufre (+60%) et de dioxyde d'azote (+33%).

"Il existe une association forte et significative entre la pollution de l'air et la survenue d'un accident vasculaire cérébral ainsi que le décès par AVC dans les cinq jours suivant l'exposition. Cela souligne l'importance des efforts déployés à l'échelle mondiale pour mettre en place des politiques visant à réduire la pollution atmosphérique. Cela pourrait réduire le nombre d'accidents vasculaires cérébraux et leurs conséquences", conclut Ahmad Toubasi, l'un des co-auteurs de ces travaux.