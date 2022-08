Accident sur la E40 en direction de Bruxelles : plusieurs camions impliqués, 11 km de files et 3 heures de perdues

Un accident impliquant trois camions et une voiture s’est produit sur l’E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard. La police fédérale confirme que deux personnes sont mortes sur les lieux. D'après nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws, deux autres chauffeurs de camion ont été blessés, mais ils ne sont pas en danger de mort. L’identité des victimes n’est pas encore connue. L’opération de remorquage est en cours et le temps estimé concernant le dépannage n’est pas connu. Il y a actuellement 11 km de files et trois heures perdues en direction de la capitale.

Les déviations conseillées sont les suivantes :