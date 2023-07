Accident sur la E40 à Grand-Bigard : la chaussée est dégagée vers Bruxelles

Peu avant 11 heures ce samedi, un accident s’était produit sur l’autoroute de la mer. Plusieurs véhicules étaient en cause en venant d’Ostende pour rejoindre de Ring de Bruxelles peu avant l’échangeur de Grand-Bigard au kilomètre 2.8. Le passage se faisait uniquement via la bande de gauche en direction de la Capitale.

À 12h50, la chaussée est dégagée et la circulation reprend petit à petit.

À 12h30, les automobilistes donnaient les premiers coups de frein à partir d’Affligem avec des files sur plus de 9 km. Il fallait patienter au moins 45 minutes en plus de d’habitude pour passer cette difficulté. Le passage se faisait uniquement via la bande de gauche en direction de la Capitale.

La journée est déjà classé rouge dans le sens des départs en Europe, cet incident n’arrange évidemment pas la situation qui reste chargée, d’autant plus que le pic de circulation se fait en cette mi-journée.

Verkeerscentrum, le centre flamand du trafic, conseil un itinéraire de longue distance si vous devez rejoindre Liège ou passer par Lummen d’emprunter la E17 à Gand vers Anvers pour ensuite prendre la E313.