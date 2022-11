Accident sur l'E429 venant de Bruxelles à hauteur de Marcq : chaussée rouverte vers Tournai

MISE A JOUR : 13h05



Un accident s'est produit ce mercredi vers 10h20 sur l'autoroute A8/E429 Hal vers Tournai à hauteur de Bassily (kilomètre 26.4) dans une zone en travaux.



Il s'agit d'un camion en ciseau peu après Enghien. La seule bande de circulation présente dans ce chantier a rapidement été encombrée vers la France ce qui a conduit la Police Fédérale à fermer la A8/E429 à hauteur de la sortie 27 "Marcq".



Un itinéraire de déviation avait d'ailleurs été mis en place afin d'éviter le secteur via la sortie 27 "Marcq" et ensuite la Nationale 57 à Ghislenghien pour ensuite reprendre la A8/E429 à hauteur de l'entrée 29 "Lessines".



A 13h00, La Police Fédérale nous confirme que la chaussée est rouverte à hauteur de Marcq.



On relève cependant encore pas mal de files depuis Enghien sur 7 kilomètres dans lesquelles vous perdez encore 40 minutes.



Témoin d'un embarras de circulation ? Contactez notre call-center Mobilinfo au numéro gratuit : 0800/48.400.