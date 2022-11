Accident sur l'E42 à Thiméon : Chaussée libre vers Mons

MISE A JOUR : 18h50



Ce vendredi vers 16h30, un accident s'est produit sur l'E42 en venant de Namur vers Mons à hauteur de Thiméon au kimomètre 84.0. Deux véhicules étaient impliqués dans cet accident neutralisant la bande de gauche. De nombreuses files se sont formées depuis Heppignies.



Alors que, vers 17h30, la Police Fédérale informait notre service que les véhicules étaient évacués, un nouvel accident impliquant un camion et une voiture s'est produit 500 m en amont. Il était demandés aux automobilistes de circuler uniquement en bande du milieu et de gauche.

Les premiers coups de frein ont été donné à hauteur de Fleurus.

D'importantes files se sont formées sur 11 km dans lesquelles vous avez perdu jusque 1h30.



A 18h30, le RTBF Mobilinfo recevait la confirmation que l'accident était terminé et que les files se résorbaient.



Témoin d'un embarras de circulation ? Contactez notre call-center Mobilinfo au numéro gratuit : 0800/48.400.