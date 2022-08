Dernière mise à jour : 10h30

La journée a commencé de manière assez chaotique sur l’autoroute E411 Namur-Luxembourg. Un premier accident a été signalé au petit matin à hauteur de Sterpenich, ce qui a provoqué des files. Et c'est dans ces files qu'un second accident a eu lieu. Conséquence : la chaussée a été fermée une bonne partie de la matinée, avec un important retard pour les automobilistes coincés dans cet embouteillage. Mais bonne nouvelle, la Police nous signale que la chaussée est enfin rouverte au trafic et les files se résorbent vers le Grand-Duché.