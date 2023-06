Accident sur l’E411 : chaussée fermée dans les deux sens à hauteur d’Ochamps suite à un camion sur le flanc

Un accident impliquant un camion s’est produit ce matin peu après 9h sur l’E411 Namur – Luxembourg à hauteur d’Ochamps (Libin). Le camion, dont on ignore le contenu à l’heure d’écrire ces lignes, s’est couché sur le flanc vers le Grand-duché percutant un poteau d’éclairage et neutralisant les voies de circulation en direction de la capitale. La chaussée a dû être fermée dans les deux sens et une déviation a été mise en place.

Vers Luxembourg : via la sortie 24 Transine

Vers Bruxelles : via la sortie 25 Libramont

La police conseille un itinéraire de délestage via la N4 et l’E25.

Actuellement on relève 3 km de files dans lesquelles vous perdez 40 minutes en direction de Namur avec des répercussions sur la N40 et une vingtaine de minutes perdues à hauteur de Libramont vers Luxembourg.