Accident sur l’E411 à hauteur d’Ochamps : chaussée rouverte vers Luxembourg depuis ce mardi fin de nuit

Un accident impliquant un camion s’est produit s’était produit ce lundi matin peu après 9h00 sur l’E411/A4 Namur – Luxembourg à hauteur d’Ochamps (Libin). Il s’agissait d’un camion "ADR" transportant des matières dangereuses.

Celui-ci, circulant vers Bruxelles, s’est couché sur le flanc percutant un poteau d’éclairage et neutralisant les voies de circulation en direction de la capitale. La chaussée a dû être fermée dans les deux sens et une déviation avait été mise en place dans chaque sens :

Vers Luxembourg : via la sortie 24 Transinne puis N40 et N89 pour reprendre la E411/A4 à Libramont

Vers Bruxelles : via la sortie 25 Libramont puis N89 et N40 pour reprendre la E411/A4 à Transinne

La police conseillait également un itinéraire de délestage via la N4 et l’E25.



Le Service Public de Wallonie (SPW) nous a informé à 15h35 que la chaussée était rouverte uniquement vers Luxembourg.

Etant donné la dangerosité de l’intervention, un large périmètre de sécurité avait été installé aux abords de l’accident. Ce qui nous empêchait d’obtenir des informations précises quant à l’évolution de l’intervention.



A 19h25, on ne signalait plus aucune files dans le secteur et le pompage du carburant était toujours en cours.

Celui-ci fut terminé en toute fin de soirée.



Afin de s’assurer que tout danger fut bien écarté, la police fédérale a préféré attendre ce mardi 5h30 pour rouvrir complètement la chaussée.



