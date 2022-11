Accident sur l'E40 Liège/Aix-la-Chapelle : chaussée toujours fermée à Eupen; moins de files

MISE A JOUR : 20h58



En fin de matinée, un accident impliquant un camion s'est produit sur l'E40 Liège/Aix-la-Chapelle, peu après le poste frontière de Lichtenbusch. La chaussée est fermée à hauteur de la sortie 39 "Eynatten" ce qui provoque d'importantes files depuis le début de l'après-midi.

Selon le SPW, le camion, en perdant son important chargement, a fortement endommagé la chaussée. Le nettoyage de celle-ci prendra du temps et en milieu d'après-midi, la Police Fédérale nous a confirmé que la chaussée restera fermée jusqu'à demain, mardi, fin de matinée.

A 20h55, la situation s'améliore légèrement; on enregistre encore environ 45 minutes de retard sur l'E40 Liège/Aix depuis Eupen et plus ou moins 1h de retard sur la N68 Eupen/Malmedy depuis Eynatten.



Il est demandé aux usagers souhaitant rejoindre l'Allemagne :

- en venant de Liège : d'emprunter l'E25 à hauteur de l'échangeur de Cheratte en direction de Maastricht.

- en venant de Bruxelles : d'emprunter l' E314 à Bertem vers les Pays-Bas.



Témoin d'un embarras de circulation ? Contactez notre call-center Mobilinfo au numéro gratuit : 0800/48.400.