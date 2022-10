Accident sur l'E19 Anvers/Bruxelles à Vilvorde : la chaussée est ROUVERTE vers Bruxelles

Suite à l'accident qui s'est produit sur l'E19 Anvers/Bruxelles à hauteur de Vilvorde, la chaussée est à présent ROUVERTE et les files sont en train de se résorber. A 20h15, on enregistre encore environ 20 minutes de retard vers Bruxelles.a chaussée est fermée en direction de Bruxelles. Une file de 7 km s'est formée et une heure de retard est enregistrée en direction de Bruxelles.

Une déviation est prévue. Il est donc conseillé de quitter l'E19 à Malines, d'emprunter la N16 jusqu'à Breendonk où vous pourrez prendre l'A12 vers Bruxelles; depuis Anvers, il est préférable de choisir l'A12 vers Bruxelles.