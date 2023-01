Accident sur l’E19 à Feluy : circulation fluide vers Mons

18h15 :

Toutes les voies sont rendues au trafic, plus de ralentissement entre Nivelles et Feluy.

17h35 :

Peu après 17 heures, un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit 600 m avant la sortie 20 Feluy vers Mons. Les voitures neutralisent la bande d’arrêt d’urgence et de droite.

Le passage se fait donc uniquement via la bande de gauche ce qui induit une répercussion assez importante sur le trafic en amont. En effet, en heure de pointe la circulation étant plus chargée, cela provoque de gros bouchons en venant de la capitale avec des files qui remontent jusqu’à Nivelles sur 8 km faisant perdre plus d’une heure aux personnes qui veulent rejoindre l’échangeur d’Houdeng.

On remarque également que la N27 venant de Nivelles est elle aussi fort embouteillée puisque les automobilistes tentent d’éviter cette perturbation.

