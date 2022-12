Accident sur l'autoroute E411 : un camion bloque les 3 voies à Namur

15H00 : Ouverture des 3 voies de circulation, reprise progressive du trafic

14h45 : Le camion est évacué, le nettoyage de la chaussée est en cours

13h45 : fermeture de la chaussée le temps du dépannage - Déviation via sortie et accès n°14 BOUGE

Ce jeudi vers 13h30 un poids lourd a percuté un camion tampon sur l'autoroute E411 un peu après la sortie 14 pour Namur Centre.

Le véhicule s'est retrouvé contre la berme centrale. Les services de secours ont fermé l'autoroute. Le trafic est dévié en amont via les sortie 13 et 14.

Les automobiles prennent jusqu'à 50 minutes pour traverser ce bouchon vers le Luxembourg et 15 minutes dans l'autre sens vers Bruxelles.

Cet embouteillage s'étend sur 4 KM , les files remontent jusqu'à l'échangeur de Daussoulx,

N'oubliez pas d'aborder cette perturbation à faible allure.



La police conseille actuellement d'éviter ce secteur de l'autoroute E411 tant que le dépannage est en cours.