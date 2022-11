Accident sur l'autoroute E411 : des files depuis ce matin entre Walhain et Corbais

Mise à jour 13H30 : Toutes les voies sont rendues au trafic vers Bruxelles



Mise à jour 13H20 : Une deuxième bande vient d'être rendu au trafic par les services de secours. La situation devrait s'améliorée.

L'autoroute est bien perturbée pour démarrer le week-end. Depuis ce matin 8H, il y a un bouchon de plusieurs kilomètres vers Wavre. Un camion et une voiture sont rentrés en collision peu avant 7H30 au niveau de la sortie 9 pour Corroy-Le-Grand. Nous ne connaissons pas les raisons exactes de cet accident mais au vu de la très mauvaise visibilité ce matin, les conditions étaient difficiles et auraient pu provoquer l'accident. Une opération de désincarcération a dû être effectuée et le dépannage prend beaucoup de temps.