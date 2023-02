Accident mortel sur un passage à niveau à Ligne : aucun train entre Leuze et Ath

Un accident mortel s’est produit vers 6h ce jeudi matin à Ligne, dans l’entité d’Ath. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, une voiture a percuté la barrière du passage à niveau de la chaussée de Tournai qui relie Leuze et Ath. Aucun train n’est impliqué dans l’accident, mais le conducteur de la voiture est décédé.

A 7h15, la police était toujours sur place. La chaussée de Tournai est fermée et les trains ne circulent plus entre Leuze et Ath. La SNCB a mis en place des bus de remplacement.