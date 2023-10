Accident mortel d’une fillette à la Louvière : le conducteur arrêté et inculpé

Le conducteur qui a renversé Assya, 9 ans, mercredi après-midi à La Louvière a été placé sous mandat d’arrêt. La fillette revenait d’un entraînement de hockey. Elle marchait avec sa maman, rue du château Fagnart, quand elle a été heurtée par une voiture. Les secours ont longuement tenté de réanimer la petite victime sur place mais elle est finalement décédée à l’hôpital.

Le conducteur, quant à lui, a d’abord pris la fuite avant d’être interpellé, deux heures plus tard par les services de police. Il a été privé de liberté. Une juge d’instruction a été saisie. Elle l’a entendu dans la soirée. Selon plusieurs titres de presse, le conducteur est inculpé de délit de fuite suite à un accident mortel et d’homicide involontaire. Il est placé sous mandat d’arrêt et bénéficie d’une surveillance sous bracelet électronique. Il comparaîtra lundi devant la chambre du conseil.

Cet homme de 36 ans était déjà connu de la police et de la justice, notamment pour des faits de roulage.