Accident mortel avec responsabilité comme à Bracquegnies : quelles sont les peines appliquées dans les autres pays ?

Dimanche dernier, Paolo F. , tuait six personnes et en blessait des dizaines d’autres en fonçant dans un groupe du carnaval de Bracquegnies. La décision de la juge d’instruction de l’inculper mardi pour homicide volontaire et non pas pour meurtre, chef d’inculpation que le parquet avait retenu dans un premier temps, a beaucoup choqué dans la région du Centre.

Les gens touchés par le drame avaient du mal à comprendre qu’on puisse qualifier de simple accident ce drame alors que le conducteur roulait visiblement à une vitesse excessive, n’avait freiné que très tardivement, et ne s’était même pas arrêté après l’impact.

Mais comme nous l’ont expliqué plusieurs pénalistes, tout dépend de "l’intention homicide": peu importe que la responsabilité du conducteur soit lourde ou non, pour conserver la qualification de meurtre, il faut qu’il y ait des preuves d’une volonté délibérée de tuer. Qu'il se dise avant l'impact "je vais foncer sur eux dans le but de les tuer". Et ça, la juge d’instruction n’en a pas trouvé les preuves dans les premiers éléments de l’enquête. (Rappelons en effet, que la qualification est provisoire jusqu’à la fin de l’enquête, et qu’elle pourra évoluer en fonction des éléments recueillis).

Si cela a choqué parmi les personnes proches du drame, c’est qu’à ces qualifications sont liées des peines maximales très différentes : 5 ans maximum pour un homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la circulation, contre 20 à 30 ans pour un meurtre.

S’il y a un tel écart, c’est que la Belgique n’a pas vraiment de qualification (ni de peine) intermédiaire entre le "simple" accident et le meurtre pur et dur, même si le juge de police pourra tenir compte d’un certain nombre de circonstances atténuantes ou aggravantes pour fixer la peine. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays : de l’autre côté de l’Atlantique ou de la Manche, un chauffeur responsable d’un accident mortel peut même passer sa vie en prison !

Petit tour d’horizon :