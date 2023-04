Accident impliquant un camion sur le toit sur la N94 à Dinant : chaussée libre

La chaussée a été fermée sur la Nationale 94 en bas de la descente de Froidvau.



Il a donc été impossible d’accéder à cette nationale via la N97 venant de Ciney.

Les automobilistes ont été dirigés via la bretelle de sortie sur la N94 vers Celles.



Les automobilistes se sont dirigés vers Dinant via la Nationale 936 depuis Achêne.

D'importants ralentissements ont d'ailleurs été signalés dans ce secteur et plus précisément au carrefour avec la Nationale 92 à hauteur de Dinant.