Accident impliquant un camion sur le flanc sur l’E17 à Kruibeke : deux voies été rouvertes à la circulation

Ce vendredi vers 7h45, un camion-citerne transportant du diesel s’est retrouvé sur le flanc sur la E17 reliant Anvers à Gand à hauteur de Kruibeke.



Suite à une crevaison, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier ayant ensuite heurté la berme centrale avant de se renverser déversant ainsi tout son carburant. Le chauffeur, quant à lui, est sérieusement blessé.



Les files se sont rapidement formées étant donné que le camion neutralise les trois voies de circulation. Cela a donc poussé la police fédérale à fermer complètement la chaussée à hauteur de la sortie 16 "Kruibeke".



Les nombreux véhicules, pris au piège avant la fermeture de la chaussée entre la sortie 16 et le lieu de l'accident, ont pu quitter l'autoroute afin d'éviter toute circulation sur cette portion.



Le trafic est donc obligatoirement dévié à hauteur de la sortie "Kruibeke" où une déviation locale redirige le trafic jusqu'à la sortie 15a "Haasdonk".



Plusieurs itinéraires de déviations sont proposés par le Vlaamsverkeerscentrum :



--> Depuis le R1 d'Anvers :

- Via l'E34 vers Bruges, Gand ou Ostende,

- Via l'A12 vers Willebroek puis la N16 vers Temse.

- Via l'E19 vers le R0 puis l'E429 vers Lille.

- Via l'A12 vers le R0 puis l'E40 vers Gand.



--> Depuis Lummen, via l'E314 puis l'E40 vers Bruxelles et Gand.



Le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) a indiqué que deux voies ont été rouvertes à la circulation vers 19h30.